3 هزات أرضية خفيفة تضرب وسط اليمن

ضرب مناطق بوسط اليمن، اليوم السبت، ثلاث هزات أرضية تراوحت قوتها بين 3.2 و3.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب محطات الرصد الزلزالية التابعة لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمدينة ذمار وسط البلاد.

وقال نائب رئيس مركز رصد الزلازل ، صالح المفلحي ، في تصريحات لصحفيين اليوم، إن الهزة الأولى وقعت على بعد 24 كم إلى الغرب من مدينة ذمار، فيما وقعت الهزتان الأخرتان إلى الشرق من المدينة، وبلغ عمق البؤرة السطحية للهزات الثلاثة 2 كم تقريبا.

وفيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، قال سكان محليون إنهم شعروا بهذه الهزات، رغم أنها تندرج ضمن الهزات الخفيفة.

وكانت محافظة "المحويت" شمالي اليمن، تعرضت شهر يوليو/تموز الماضي، لهزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر، هي الأعنف، وتسببت في انهيار أحد المنازل وأحدثت انهيارات صخرية متفرقة.

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