الخرطوم: الاستعانة بالطائرات لدعم المناطق المعزولة جراء السيول

الخرطوم أ. ش.أ

قررت ولاية الخرطوم تشكيل خمسة فرق عمل تتولى درء الآثار السلبية التى خلفتها الأمطار والسيول، التى ضربت أجزاء واسعة من الولاية ومعظم الولايات السودانية وتعد الأقوى منذ أكثر من 25 عاما.

وأكد والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر- عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده اليوم السبت بحضور مسئولى الولاية للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التى خلفتها السيول والأمطار التى ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين- إلى أن فرق العمل المشكلة ستتولى عمليات الإشراف والمتابعة الميدانية، من توزيع الآليات والمعدات وطلمبات شفط المياه، وتوفير الطائرات والأغذية والمؤن والخيام والأغطية والمشمعات وإسقاطها من الجو للمناطق التى عزلتها السيول وأصبح من الصعب الوصول إليها برا.

وقام والى الخرطوم- وفقا للمركز السودانى للخدمات الصحفية بجولة واسعة استقل فيها طائرة مروحية وقف من خلالها على حجم السيول التى غمرت مناطق واسعة من محلية شرق النيل، حيث أكد أن الولاية دفعت بقوارب بلاستيكية لإنقاذ المواطنين المحاصرين خاصة فى منطقة "الكرياب ومرابيع الشريف"، مشيرا إلى أن المتابعات تؤكد حتى الآن أن المناطق الأكثر تأثرا إلى جانب شرق النيل هى منطقة "الفتح بكررى" ومنطقة "أمبدة".

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