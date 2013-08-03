"الأقصى للوقف والتراث" تدعو الفلسطينيين إلى إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى

دعت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية وأراضى 48 إلى إحياء ليلة القدر غدا (الأحد) فى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المؤسسة فى بيان صحفى اليوم إن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس (التى تتولى شئون رعاية المسجد الأقصى) وضعت كل التجهيزات لاستقبال حشود المصلين والصائمين.مضيفة أنها تواصل تجهيزها لتقديم نحو 25 ألف وجبة إفطار وسحور للصائمين والمصلين فى ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وأشارت إلى أن "مؤسسة البيارق" ستوفر نحو 200 حافلة عبر "مسيرة البيارق" لنقل المصلين من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطينى لإحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى.

وتهدف "مؤسسة البيارق" إلى إحياء المسجد الأقصى المبارك بعشرات الآلاف من المصلين والمرابطين فى جنباته، وتكثيف الرباط فى المسجد ليلا ونهارا لتفويت الفرصة على المتربصين به من المتطرفين اليهود.. وفكرتها مستوحاة من الأعلام والمشاعل وتعود لعهد صلاح الدين الأيوبى الذى حدد يوما بعد تحرير القدس من الصليبيين يستنفر فيه المسلمين لتنظيم مسيرات بعشرات الآلاف لتجتمع فى المسجد المبارك بهدف رفع قيمته فى قلوب أبناء الأمة الإسلامية وتذكيرهم بقبلتهم الأولى.