العراق يتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية المنطقة الخضراء من "القاعدة"

شددت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية فى العاصمة بغداد، وقطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان وعدد من السفارات، إثر توافر معلومات استخباراتية تفيد بأن تنظيم القاعدة سيشن هجوماً مسلحاً على المنطقة الخضراء.

جاءت هذه التدابير الأمنية المشددة بالتزامن مع إعلان السفارة الأمريكية فى بغداد عن وقف العمل بها، وكذلك بقنصليتها فى مدينة أربيل كإجراء احترازى، "لأغراض الأمن والسلامة".

كما دعت السفارة الأمريكية رعاياها الذين يحتاجون المساعدة إلى الاتصال بالسفارة، فيما رجحت أن يمتد إغلاق المقر أكثر من يوم وفق تحليلها للموقف.

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