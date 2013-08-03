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روسيا تعلن أول عملية إطلاق إلى الفضاء من قاعدة "فوستوشني" بحلول 2015

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روسيا تعلن أول عملية إطلاق إلى الفضاء من قاعدة "فوستوشني" بحلول 2015 روسيا تعلن أول عملية إطلاق إلى الفضاء من قاعدة "فوستوشني" بحلول 2015

كتب : أ ش أ السبت 03-08-2013 17:41

أعلن فلاديمير بوبوفكين رئيس وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية "روسكوزموس" اليوم أنه بالرغم من انخفاض معدلات البناء، إلا أن قاعدة "بايكونور فوستوشني" ستشهد أول عملية إطلاق مركبة فضاء إلى القمر فى عام 2015.

وقال بوبوفكين، في بيان أوردته وكالة "ايتار تاس" الروسية، إن معدلات بناء "فوستوشني" انخفضت مؤخرا لسوء الحظ، حيث كان هناك إخفاقات معينة فى العمل، موضحا أن أسباب ذلك هو قلة العمالة وتأخر وصول المؤن والمعدات وتدنى المستوى المهني والحرفي للقائمين على عملية البناء.

وأضاف بوبوفكين أن محطة فوستوشني ستشهد أول انطلاق - كما هو مخطط - في عام 2015.

وتعتبر مهمة بناء قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في مقاطعة آمور في الشرق الأقصى لروسيا إحدى المهمات الرئيسية لوكالة الفضاء الفدرالية الروسية.

وتؤكد الوكالة أن مطار "فوستوشني" لن يكون بديلا عن استخدام مطار "بايكونور" الذي تستأجره روسيا من كازاخستان حتى العام 2050.. وستستخدم قاعدة "فوستوشني" لمصلحة وزارة الدفاع وكذلك من أجل برامج التعاون الدولي بينما سيستمر استخدام مطار "بايكونور" من أجل الغزو السلمي للفضاء وتنفيذ مشاريع دولية.

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