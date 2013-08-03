أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

مطالب بسحب الثقة من اللجان الفرعية لنقابة المعلمين المستقلة

Google+ Print
مطالب بسحب الثقة من اللجان الفرعية لنقابة المعلمين المستقلة مطالب بسحب الثقة من اللجان الفرعية لنقابة المعلمين المستقلة
الغربية- محمد ناصف:
السبت , 03 أغسطس 2013 19:27

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة الغربية بيانًا اليوم - السبت - أعلنت فيه عن تدشين حملة "تحرر المعلم المصري"؛ لجمع أكبر قدر من توقيعات المعلمين لسحب الثقة من اللجان النقابية الفرعية والرئيسية كونها تضم عددًا من رموز وقيادات جماعة الإخوان تسببوا في تدهور أوضاع النقابة في أثناء فترة ولايتهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأصدر منسقو الحملة بالنقابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم 13 أغسطس الجارى للإعلان عن عدد التوقيعات وخطوات الحملة التي تهدف إلى تفعيل دور المعلم في بناء الوطن خاصة في أثناء فترة المرحلة الانتقالية بالدولة، والسعي في المضي قدمًا لإنشاء نقابة حقيقية للمعلمين تدافع عن حقوق أعضائها، ومستقلة لا تعمل لصالح النظام الحاكم.
> وقد تضامن مع تلك الحملة عدد من الحركات وائتلافات المعلمين من بينها اتحاد المعلمين الحر، ومعلمون ضد الفساد، الذين بدأوا في توزيع مطبوعات ورقية داخل مختلف الإدارات التعليمية واللجان النقابة الفرعية بمختلف مراكز المحافظة كي يتم رصدها بالمقر الرئيسي بالنقابة المستقلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية