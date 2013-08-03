مطالب بسحب الثقة من اللجان الفرعية لنقابة المعلمين المستقلة

الغربية- محمد ناصف: السبت , 03 أغسطس 2013 19:27

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة الغربية بيانًا اليوم - السبت - أعلنت فيه عن تدشين حملة "تحرر المعلم المصري"؛ لجمع أكبر قدر من توقيعات المعلمين لسحب الثقة من اللجان النقابية الفرعية والرئيسية كونها تضم عددًا من رموز وقيادات جماعة الإخوان تسببوا في تدهور أوضاع النقابة في أثناء فترة ولايتهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأصدر منسقو الحملة بالنقابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم 13 أغسطس الجارى للإعلان عن عدد التوقيعات وخطوات الحملة التي تهدف إلى تفعيل دور المعلم في بناء الوطن خاصة في أثناء فترة المرحلة الانتقالية بالدولة، والسعي في المضي قدمًا لإنشاء نقابة حقيقية للمعلمين تدافع عن حقوق أعضائها، ومستقلة لا تعمل لصالح النظام الحاكم.

> وقد تضامن مع تلك الحملة عدد من الحركات وائتلافات المعلمين من بينها اتحاد المعلمين الحر، ومعلمون ضد الفساد، الذين بدأوا في توزيع مطبوعات ورقية داخل مختلف الإدارات التعليمية واللجان النقابة الفرعية بمختلف مراكز المحافظة كي يتم رصدها بالمقر الرئيسي بالنقابة المستقلة.