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وفد ثقافي مصري يجتمع بلجنة الحكماء للتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية

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وفد ثقافي مصري يجتمع بلجنة الحكماء للتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية وفد ثقافي مصري يجتمع بلجنة الحكماء للتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية

اجتمع وفد من الفنانين والمثقفين المصريين بلجنة الحكماء فى الاتحاد الإفريقى برئاسة إلفا عمر كونارى رئيس مالي السابق فى مقر الاتحاد الإفريقى فى القاهرة للحديث عن حقيقة الأحداث السياسية الأخيرة التى تمر بها البلاد ولتوضيح أن ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلابًا عسكريا كما يروج له الإخوان المسلمون .

حضر اللقاء من الفنانين والمثقفين الروائي بهاء طاهر والفنانة يسرا والسينمائي كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما وسيد فواد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمخرج خالد يوسف والفنان حسين فهمي والفنان التشكيلي محمد عبلة والمنتج محمد العدل ومهندس الديكور فوزي العوامرى والمخرج عمر عبد العزيز والفنان محمود قابيل.

 

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