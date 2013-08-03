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السيسي لواشنطن بوست:ماضون لتنفيذ خارطة الطريق وحذرت مرسى مرارا

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السيسي لواشنطن بوست:ماضون لتنفيذ خارطة الطريق وحذرت مرسى مرارا السيسي لواشنطن بوست:ماضون لتنفيذ خارطة الطريق وحذرت مرسى مرارا

 

قال الفريق أول عبد الفتاح السيسى أنه لا يتطلع للسلطة فى ، وإنما يسعى لتحقيق آمال الناس الذى يعتز بتأييدهم وحبهم .

وأضاف فى لقاء مع صحيقة واشنطن بوست ، انه يحث أمريكا على الضغط على الإخوان لإنهاء الأزمة التى تشهدها مصر.

وتعجب السيسى من موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والقوى الدولية ، قائلا إن الحرية والديمقراطية ليست حكرا على مجتمعاتهم ، فمن حق المصريين التعبير عن رأيهم ، ولقد شاهد العالم الحشود يوم 30 يوليو ، فلماذا تريد الولايات المتحدة أن تدير ظهرها للمصريين الآن الذين لن ينسوا ذلك أبدا.

وانتقد السيسى موقف الأمريكية من عدم دعمها لمصر اقتصاديا ، حتى خلال عام رئاسة مرسى لم نحصل على مساعدات لدعم مصر قائلا : ” لقد طلبنا من الولايات المتحدة إعطاء النصيحة للرئيس مرسى لكى يتجاوز الأزمات التى تمر بها البلاد ويقوم بحلها “.

وأضاف أن أعظم انجاز فى حياته أصبح هو محاولة تجاوز هذه الأزمة للتأكيد على اننا نعيش بسلام فى مصر وماضون لتحقيق خارطة الطريق التى وضعناها لعمل انتخابات قادمة بدون إراقة للدماء.

وتابع : ” لو لم يتدخل الجيش لإنقلبت الامور إلى حرب أهلية وهذا ما حذرت منه مرسي قبل 4 شهور من الآن ” .

 

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