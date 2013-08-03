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ضبط 15 ألف أنبول مادة سائلة مجهولة واردة من تركيا

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ضبط 15 ألف أنبول مادة سائلة مجهولة واردة من تركيا ضبط 15 ألف أنبول مادة سائلة مجهولة واردة من تركيا
بورسعيد - عبدالرحمن بصلة:
منذ 2 دقيقة 23 ثانية

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بجمارك بورسعيد من ضبط حاوية 20 قدمًا قادمة من ميناء إسطنبول مخبأ بها 10 كراتين تحتوى على 15 ألف أنبول مادة سائلة مجهولة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحرير المضبوطات، وإرسال عينات لتحليلها بالمعامل المركزية بالقاهرة.
> وكانت المعلومات قد توافرت أمام مجدى إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بجمارك بورسعيد تفيد وصول حاوية 20 قدمًا قادمة من ميناء إسطنبول بتركيا ببوليصة الشحن رقم 557478 باسم عبده الحطاب مقيم ببورسعيد لمشمول البيان الجمركى رقم 9273 لصنف ملابس تركى جاهزة ومخبأ بالحاوية 10 كراتين تحتوى على 15 ألف أنبول 20 مم بها مادة سائلة مجهولة.
> تم إخطار فؤاد الخباطى رئيس الجمارك وأحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب  الذى أمر بتشكيل لجنة مكونة من أشرف ياقوت وإبراهيم السرى وبرئاسة على الحمامصى مدير الساحة لفحص المحتويات، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإرسال عينات لتحليلها بالمعامل المركزية بالقاهرة.

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