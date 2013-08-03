267 ساحة لصلاة العيد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - مصطفي عيد وأشرف الحداد: السبت , 03 أغسطس 2013 17:41

استعدت مديرية أوقاف كفر الشيخ لعيد الفطر المبارك حيث تم توفير 267 ساحة للصلاة على مستوى مراكز ومدن المحافظة أهمها ساحة الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.

وصرح الدكتور خالد موسى مدير عام الأوقاف بكفر الشيخ بأنه تم توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة، لافتًا إلى أن خطبة العيد في الظروف الراهنة للبلاد يجب أن تتناول وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة إلي مرحلة البناء.

> من ناحية أخرى، عقد اللواء أسامة متولي - مدير أمن كفر الشيخ - اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات الأمنية ومسئولي المرور تم فيه مراجعة الاستعدادات للعيد والتنسيق مع أجهزة المحافظة المختلفة لحفظ الأمن بها وبجميع مراكز المحافظة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا.

> وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس حافظ عيسوي سكرتير عام المحافظة لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

> وصرح عيسوي القائم بأعمال المحافظ بأنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وتوفير الغاز والسلع الغذائية بالمنافذ وكلف مدير عام التموين والطب البيطري بتكثيف الرقابة على الأغذية ومحلات الجزارة والمجازر واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في جميع أنواع الرقابة، كما تم تكليف وكيلة وزارة الصحة بتوفير جميع الاستعدادات الخاصة في المستشفيات العام والمركزي لاستقبال أي حالات طارئة.