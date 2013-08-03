أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

267 ساحة لصلاة العيد بكفر الشيخ

Google+ Print
267 ساحة لصلاة العيد بكفر الشيخ 267 ساحة لصلاة العيد بكفر الشيخ
كفر الشيخ - مصطفي عيد وأشرف الحداد:
السبت , 03 أغسطس 2013 17:41

استعدت مديرية أوقاف كفر الشيخ لعيد الفطر المبارك حيث تم توفير 267 ساحة للصلاة على مستوى مراكز ومدن المحافظة أهمها ساحة الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.

وصرح الدكتور خالد موسى مدير عام الأوقاف بكفر الشيخ بأنه تم توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة، لافتًا إلى أن خطبة العيد في الظروف الراهنة للبلاد يجب أن تتناول وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة إلي مرحلة البناء.
> من ناحية أخرى، عقد اللواء أسامة متولي  - مدير أمن كفر الشيخ - اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات الأمنية ومسئولي المرور تم فيه مراجعة الاستعدادات للعيد والتنسيق مع أجهزة المحافظة المختلفة لحفظ الأمن بها وبجميع مراكز المحافظة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا.
> وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس حافظ عيسوي سكرتير عام المحافظة لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها.
> وصرح عيسوي القائم بأعمال المحافظ بأنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وتوفير الغاز والسلع الغذائية بالمنافذ وكلف مدير عام والطب البيطري بتكثيف الرقابة على الأغذية ومحلات الجزارة والمجازر واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في جميع أنواع الرقابة، كما تم تكليف وكيلة وزارة الصحة بتوفير جميع الاستعدادات الخاصة في المستشفيات العام والمركزي لاستقبال أي حالات طارئة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..