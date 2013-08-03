عودة 9 وزراء في الحكومة الجديدة

مريم بندق

رسميا، ترفع صباح اليوم التشكيلة الحكومية الجديدة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويعلن المرسوم عصرا ـ عقب حسم حقيبة وزير الدفاع ـ وتقسم الحكومة امام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء.

مصادر مطلعة قالت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التشكيلة ضمت الأسماء التالية ـ مع ترك الباب مواربا لاحتمالية تغيير بعض الحقائب طبقا لما ستؤول اليه مشاورات حقيبة الدفاع ـ الشيخ صباح الخالد «الخارجية»، الشيخ سلمان الحمود «الإعلام»، الشيخ محمد العبدالله «مجلس الوزراء والبلدية»، شريدة المعوشرجي «العدل والأوقاف»، ذكرى الرشيدي «الشؤون»، انس الصالح «التجارة والصناعة»، د.نايف الحجرف «التربية والتعليم العالي»، رولا دشتي وم.سالم الأذينة.

هذا مع دخول الشيخ محمد الخالد وزيرا للداخلية، الشيخ سالم العبدالعزيز وزيرا للمالية. وأشارت المصادر الى تأكيد اعتذار الشيخ احمد الخالد، مصطفى الشمالي، ود.محمد الهيفي وقبول اعتذارهم مع عدم وجود اي مؤشرات رسمية حتى مساء امس على قبول اعتذار الشيخ احمد الحمود بالرغم من تأكيد اكثر من نائب على قبول اعتذاره. وتحفظت المصادر على اسماء الوزراء الذين ستعهد اليهم وزارتا النفط والصحة.

وعن حقيبة المحلل، كشفت المصادر عن توجه جديد للاختيار بين 4 نواب هم: د. معصومة المبارك وعيسى الكندري وخليل الصالح ومبارك الحريص، ومازالت الاتصالات جارية في هذا الشأن للوصول إلى قبول أحد النواب الأربعة بالحقيبة المعروضة عليه.