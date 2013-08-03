الحلقة (23) من "سكر وسط": "جومانة" توافق على الزواج من "رضوان" سرا

كتب : محمود عباس منذ 34 دقيقة

في الحلقة 23 من مسلسل "سكر وسط"، يجدد "رضوان" طلبه بالزواج من "جومانة" بعد أن وعدها بتخليصها من زوجها "نبيل"، وتوافق "جومانة" على الزواج بـ"رضوان" ولكنها تشترط أن يكون سريا لعدم سحب حضانة طفلها "تّيم" منها.

وتدور أحداث الحلقة، حول "إنصاف" التي تتقابل مع "ناجي"، صديق "جميل"، وتطلب منه "إنصاف" العمل سائقا عندها بدلا من "عصام"، ولكنه يرفض شروطها، فيقوم "جميل" بترشيح "وائل" للقيام بهذه المهمة ويجد موافقة "إنصاف" عليه، وتنتقل الحلقة إلى "عماد" الذي يبدأ علاقة غير واحة المعالم مع "ندى"، والدة صديقه "حازم"، وتحاول مساعدته وعمل مشروع خاص له إيذانا بتطور العلاقة بينهما، وتنتقل الأحداث إلى سمر التي تذهب لمقابلة "الدكتور جلال" وتخبره برغبتها في العمل سكرتيرة بعيادته، ويوافق الطبيب ويسمح لها بالبدء فعليا في ممارسة مهامها، وتعود الحلقة إلى "عزة" التي تقع ضحية إخبار "إنصاف" لشقيقها بفعلتها وإجرائها لعملية الإجهاض، فيصب "أخوها" جم غضبه عليها ليصل الأمر إلى اختناقها في يده ووقوعها جثة هامدة، ويستمر "جميل" وأصدقاؤه في عمل خططهم للاحتيال على الأغنياء المحيطين بهم، فيحاولون عمل خطة لسرقة "إنصاف" دون وضوح نتيجة هذه الخطة، وتنتهي الحلقة بمقابلة مفاجئة بين "ياسر"، شقيق "روعة"، مع عم خطيبها السابق "عماد" دون الكشف عن سبب هذه المقابلة.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.