الحلقة (24) من "سكر وسط": "جهاد" يتقدم لخطبة حبيبة ابن أخيه.. والأخيرة ترفض

كتب : محمود عباس منذ 32 دقيقة

في الحلقة (24) من مسلسل "سكر وسط"، تدور مشاجرة بين "وائل" و"عماد" وعمهما "جهاد"، أثناء وجوده بالحارة التي يسكنون فيها، ويذهب "جهاد" لمقابلة والد "روعة"، حبيبة "عماد" القديمة، وتكشف الحلقة طلبه لخطبتها وعدم موافقتها.

وتدور أحداث الحلقة كذلك، حول "نبيل" الذي يجبر زوجته "جومانة"، من خلال المحكمة، على السماح له برؤية ابنه "تيم" في الوقت الذي يحدده وألا تمنعه عن رؤيته بعد ذلك، وتنتقل الحلقة إلى "عماد" الذي تتطور علاقته بـ"ندى"، والدة صاحبه "حازم"، بشكل كبير، وتقوم "ندى" بالبدء في مشاركته بمشروع خاص بالعقارات وتخبره بضمان مكسب هذا المشروع، ويقوم "جميل" وأصدقاؤه بسرقة أحد المنازل بحارتهم وتكميم فم صاحبه وتقييد يده وأخذ كل أمواله من أجل رد "جميل" لأموال أبيه التي أضاعها.

يُذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.