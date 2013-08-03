جولة ميدانية لمدير أمن الفيوم الجديد بالمحافظة

قام اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم الجديد، صباح اليوم، بجولة عمل للتعرف على الوحدات والأفرع والإدارات التابعة، والاطمئنان على استعداداتها لعيد الفطر المبارك.

تفقد مدير الأمن قسم شرطة الفيوم – معسكر قوات الأمن بالعزب– وإدارة الحماية المدنية.

واستعرض مدير الأمن خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن القوات، وشاهد بيانات عملية للتأكد من حسن استعداد الضباط والأفراد ولياقتهم البدنية والذهنية.

وفى إدارة الحماية المدنية استمع إلى شرح العميد أحمد محمد إسماعيل، مدير الإدارة، عن إمكانيات الإدارات والأقسام المختلفة فى الإطفاء والإنقاذ النهرى والبرى والمفرقعات وغيرها، وشاهد بيانات عملية لقوات هذه الأفرع والأقسام.