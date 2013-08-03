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بالصور..محافظ جنوب سيناء يتابع الأسواق قبل عيد الفطر المبارك

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بالصور..محافظ جنوب سيناء يتابع الأسواق قبل عيد الفطر المبارك بالصور..محافظ جنوب سيناء يتابع الأسواق قبل عيد الفطر المبارك

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم السبت، ويرافقه فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، وبعض مديرى المديريات الخدمية بجولة مفاجئة بمدينة طور سيناء، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية وضبط ومتابعة الأسواق قبل عيد الفطر المبارك.

قام المحافظ بجولة تفقديه بالأسواق والشوارع وبعض الأحياء للتأكد من نظافتها ومتابعة الحالة الأمنية، حيث أكد المحافظ أن جميع السلع التموينية والغذائية وغيرها من الفاكهة والخضراوات متوفرة بالأسواق ولا يوجد نقص فى أي منها، كما أكد أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة وتؤدى الخدمة خلال فترة العيد هذا، بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة، التى تتوفر بها السلع بأسعار مناسبة للجمهور، شدد المحافظ على عدم رفع الأسعار استغلالا لفترة العيد.

وأضاف أنه يتم متابعة الأسواق يوميا عن طريق مديرية ومباحث التموين، وأيضًا يتم متابعة الحالة الأمنية فى الشوارع، كما قام المحافظ بزيارة بعض الأسر المحتاجة بمنطقة الجبيل وحى النور وقدم لهم مبالغ نقدية بمناسبة العيد، كما قام بزيارة المرضى بمستشفى الطور العام، وقام بالاطمئنان عليهم وقدم لهم بعض الهدايا العينية، وقدم مبلغ 1000 جنيه لطاقم التمريض لجهدهم الملحوظ، كما كلف الشئون الاجتماعية بمساعدة بعض الأسر المحتاجة بمبالغ شهرية، وأيضًا طالب مدير التأهيل الاجتماعى والهلال الأحمر بكفالة بعض الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.


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