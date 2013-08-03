معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية يُقدم منحا تدريبية للخريجين

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التقدم لمنح تدريبية للمتميزين من الشباب الخريجين ببرنامج التدريب الاحترافى لمدة 9 أشهر، والذى يحمل اسم الدفعة رقم 34.

وقالت المهندسة هبة صالح، المدير القائم بأعمال رئيس المعهد، إن هذا البرنامج يؤهل الخريجين لفرص عمل متميزة بكبرى الشركات بمختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن فرع المعهد بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية يستقبل الراغبين ويقدم برامج إبداع وتطوير لتقديم حلول وتطبيقات لتحديات تكنولوجية بالشراكة مع الصناعة .

وعن شروط الالتحاق فى البرنامج، قالت صالح، إن المعهد يقبل خريجى جميع الكليات من الجامعات المصرية وما يعادلها دفعات 2011 – 2012 – 2013 وبتقدير تراكمى جيد على الأقل، والحصول على شهادة "تويفل" بحد أدنى 550 درجة، وتحديد الموقف من التجنيد للذكور (تأدية الخدمة – إعفاء نهائى – مؤقت – تأجيل)، مع اجتياز الاختبارات المؤهلة للبرنامج والتفرغ الكامل أثناء فترة التدريب.

وأكدت صالح أن هذه المنح تؤهل خريجيها للحصول على درجة الماجستير من العديد من الجامعات الأجنبية.