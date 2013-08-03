بالصور| مصطفى درويش: سعيد لمشاركتي في عمل كبير مثل "الداعية"

كتب : نورهان طلعت منذ 34 دقيقة

شارك الممثل الشاب مصطفى درويش في حفل السحور الذي أقامته شركة العدل جروب لأسرة مسلسلها الجديد "الداعية"، خاصة بعد النجاح على الجانب النقدي والجماهيري الذي حققه العمل طوال شهر رمضان، مؤكدا أنه سعيد لمشاركته في عمل مؤثر وضخم مثل "الداعية" مع شركة إنتاج لها تاريخ في تقديم أعمال درامية متميزة.

وأضاف أنه يشكر شركة العدل جروب والمخرج ماندو لإتاحتهم الفرصة له للعمل ضمن فريق عمل مسلسل "الداعية"، خاصة وأنه العمل الأول له ويعتبره نقلة مهمة في حياته الفنية والعملية على الرغم من دخوله التمثيل عن طريق الصدفة.

ويقدم مصطفى درويش دور "أبو عمر" السلفي الذي يقوم مع مجموعة من السلفيين المتشددين لمحاولة أن يحولوا الشيخ (هاني سلامة) المعتدل للتحدث باسم الجماعة السلفية المتطرفة، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي، حيث الداعية الإسلامي (هاني سلامة) الذي يعمل بإحدى القنوات الفضائية الدينية، يتعرف على عازفة الكمان (بسمة) التي تتعلق بحبه ويبادلها نفس الشعور ولكن التزامه الديني يقف حائلا بينه وبينها.

المسلسل يشارك في بطولته هاني سلامة وبسمة وأحمد فهمي وصفاء الطوخي وأحمد راتب وريهام عبد الغفور ورحمة حسن، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج شركة العدل جروب.