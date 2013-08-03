لقاء وزيري الصحة والتخطيط لبحث الخطة الاستثمارية للوزارة

فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والوزارات المختلفة ، عقدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ، اليوم السبت ، اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ، لبحث الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.

وقد شهد اللقاء مناقشة الإلتزام بإسراع معدلات التنفيذ لهذه المشروعات الإستثمارية، حتى تؤدى إلى مردود سريع على المواطن ، كما تم التأكيد على تفعيل اللامركزية فى إتخاذ القرار والتأكيد على ان يتم التوزيع الجغرافى للمشروعات بما يحقق العدالة الإجتماعية.

كما تم مناقشة خطة وزارة الصحة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية فى شمال وجنوب سيناء فى إطار الخطة العامة لتنمية سيناء.كما تم الإتفاق أيضا على آلية للتواصل بين وزارتى التخطيط والصحة لتحقيق أهداف الخطة العامة للحكومة.