إفطار جماعي للدستور بجنوب سيناء يجمع القوى السياسية

نظم حزب الدستور بجنوب سيناء افطار جماعي على مركب سياحي بخليج القرش دعا اليه كل القوى السياسية وأعضاءه لمناقشة دعم اجهزة الدولة والجيش والشرطة في المرحلة الانتقالية بحضور محمد هلال أمين حزب الدستور بجنوب سيناء واحزاب” الوفد والمصريين الأحرار والوفد” .

وقال حزب الدستور فى يبان له خلال الافطار الجماعي للقوى السياسية الذى قام بدعوتها جاء فيه ان جميع اعضاء حز ب الدستور بجنوب سيناء يؤيدون الشرعية الثورية والجيش المصري العظيم ويساندون القوات المسلحة والشرطة في حربها على إرهاب ودعا الحزب لنبذ العنف فى الشارع المصري وطالب أعضاءه بالمساعدة فى حل مشكلات الأهالي والمواطنين بجنوب سيناء والالتحام بالجماهير وتقيم أداء المحافظ واقترح اشراك الشباب في حل مشكلات المحافظة.