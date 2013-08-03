أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الببلاوي : ندرس فض اعتصام رابعة بما يحافظ على أرواح المواطنين

Google+ Print
الببلاوي : ندرس فض اعتصام رابعة بما يحافظ على أرواح المواطنين الببلاوي : ندرس فض اعتصام رابعة بما يحافظ على أرواح المواطنين

 

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على أن قرار الصادر بإجتماع مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013 واضح فيما يخص تكليف السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والعنف فى إطار أحكام الدستور والقانون.

وأضاف الببلاوي بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك  أن الأجهزة الأمنية المنوط بها تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه تقوم بعمل مستمر ومتواصل لسرعة تقدير كافة أبعاد الموقف ودراسة الأمر من جميع جوانبه، لكى تضمن أقصى درجات النجاح فى تنفيذ قرار المجلس، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويتجنب ترويع الأبرياء، ويحقق فى ذات الوقت اعتبارات الأمن القومى للبلاد.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة