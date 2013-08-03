الببلاوي : ندرس فض اعتصام رابعة بما يحافظ على أرواح المواطنين

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على أن قرار الحكومة الصادر بإجتماع مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013 واضح فيما يخص تكليف السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والعنف فى إطار أحكام الدستور والقانون.

وأضاف الببلاوي بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك أن الأجهزة الأمنية المنوط بها تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه تقوم بعمل مستمر ومتواصل لسرعة تقدير كافة أبعاد الموقف ودراسة الأمر من جميع جوانبه، لكى تضمن أقصى درجات النجاح فى تنفيذ قرار المجلس، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويتجنب ترويع الأبرياء، ويحقق فى ذات الوقت اعتبارات الأمن القومى للبلاد.

أ ش أ