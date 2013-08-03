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مسلحون يفتحون النار على دورية عسكرية فى بنغازى الليبية

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مسلحون يفتحون النار على دورية عسكرية فى بنغازى الليبية مسلحون يفتحون النار على دورية عسكرية فى بنغازى الليبية

فتح مسلحان النار على دورية عسكرية اليوم، السبت، فى بنغازى قبل توقيفهما على إثر مطاردة مطولة، على ما أعلن قائد للقوات الليبية الخاصة.

وصرح العقيد ونيس بوخماده، أن "شخصين على متن سيارة فتحا النار فجر السبت على وحدة للقوات الخاصة المتمركزة فى وسط مدينة بنغازى"، وبعد مطاردة محتدمة أوقف المهاجمان واقتيدا إلى المقر العام للقوات الخاصة لاستجوابهما بحسب بوخماده.

وأفاد شهود، أن عشرات الآليات المدرعة والمجهزة بمدافع والكثير من المدنيين قاموا بمطاردة السيارة التى استخدمها المسلحان وفتحوا النار عليهما.

وأكد بوخماده، أن "الموقوفين قد يسهمان فى الكشف عن مرتكبى الهجمات والاغتيالات فى مدينة بنغازى فى الأيام الأخيرة".

ومنذ أشهر، تشهد بنغازى مهد الثورة الليبية انفجارات وهجمات وتفجيرات تستهدف أجهزة الأمن، بما يعكس عجز السلطات عن إدارة قوات أمنية فعالة، وتكثف العنف مؤخراً مع اغتيال المحامى والناشط السياسى عبد السلام المسمارى فى 27 يوليو وعدد من الضباط فى بنغازى.

وغالبا ما تنسب هذه الهجمات إلى إسلاميين متشددين ينشطون فى شرق البلاد.

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