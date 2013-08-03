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فرنسا تغلق سفارتها فى اليمن يومى الأحد والاثنين لأسباب أمنية

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فرنسا تغلق سفارتها فى اليمن يومى الأحد والاثنين لأسباب أمنية فرنسا تغلق سفارتها فى اليمن يومى الأحد والاثنين لأسباب أمنية

أعلنت فرنسا اليوم السبت، أنها ستغلق سفارتها فى صنعاء الأحد والاثنين، إثر تلقى معلومات عن تهديدات بتنفيذ هجمات، أسوة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "فى إطار تقييمنا الدائم (للمخاطر) لدينا معلومات حول تهديدات جدية بما يكفى لكى نقرر إغلاق السفارة الأحد والاثنين"، وأعلنت لندن وبرلين إغلاق سفارتيهما فى الصباح.

وأضاف المصدر أن فرنسا قد تمدد فترة إغلاق السفارة إذا استمر التهديد، ويعيش نحو 600 فرنسى فى اليمن، بينهم 30 يعملون فى السفارة.

ويأتى الإعلان بعد أن أعلنت واشنطن الخميس أنها ستقفل 22 بعثة وسفارة الأحد، كما أعلنت الجمعة عن تهديدات بتنفيذ تنظيم القاعدة هجمات خلال شهر أغسطس.
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