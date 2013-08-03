نجوم الفن في "حليمة بولند" على lbc وروتانا.. وساعات ألماظ للمتسابقين

كتب : نورهان طلعت منذ 48 دقيقة

استطاعت الإعلامية حليمة بولند، أن تحقق نجاحاً كبيراً في برنامجها الذي يُذاع حاليا على شاشة lbc و قنوات روتانا، وذلك لانفرادها بمداخلات لنجوم الفن على مستوى الوطن العربي منهم إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي وفردوس عبدالحميد وعزت العلايلي وسمية الخشاب وروجينا وسامي العدل وغيرهم من النجوم الذين تحدثوا عن أعمالهم الرمضانية الحالية والمستقبلية وأيضا الحديث عن الأوضاع السياسية في مصر والمنافسة الدرامية بين الأعمال وكيف تناولت الوضع العام وتلامسها مع الواقع المصري، لتستكمل حليمة باقي فقرات البرنامج من خلال مسابقات تقدمها للجمهور العربي التي يربحون من خلالها مبالغ مالية قيمة وأيضا جائزة كبرى ساعة ألماظ.

البرنامج تقديم الإعلامية حليمة بولند وإشراف عام فاطمة داوود وفكرة شربل زيادة وإعداد محمد النقيب وأدى اسطا وإخراج باتريك نعيمة.