روحاني رئيسًا لإيران رسميًا خلفا لنجاد

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي اليوم السبت تأييده لإنتخاب رجل الدين الشيعي حسن روحاني رئيسًا لإيران، ليكون روحاني الرئيس الرسمي الحالي لإيران خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن خامنئي أعلن مصادقته على انتخاب روحاني في حفل أقيم بالعاصمة طهران، إلا أنه من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية غدًا في مجلس الشورى الإيراني بحضور كبار المسئولين الإيرانيين والعديد من القادة ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وكبار المسئولين في دول الجوار والمنطقة ومن عدة دول حول العالم.

وسيقدم روحاني قائمة بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني للحصول على ثقة البرلمان، حيث كان روحاني قد تعهد بالإصلاح وإنهاء العزلة الدولية لإيران.

وينهي الرئيس المنتهية ولايته الدكتور محمود أحمدي نجاد ولايته الثانية اليوم السبت ليسلم مهامه للرئيس الجديد حسن روحانى الذي يبدأ دورة رئاسية جديدة مدتها أربع سنوات.