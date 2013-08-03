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أمانة المرأه بالمصريين الاحرار تقيم معرض كساء بشرق الإسكندرية‎

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أمانة المرأه بالمصريين الاحرار تقيم معرض كساء بشرق الإسكندرية‎ أمانة المرأه بالمصريين الاحرار تقيم معرض كساء بشرق الإسكندرية‎

تقيم امانة المرأه بحزب المصريين الاحرار الاسكندرية ظهر غد الأحد معرض كساء خيري بمنطقة العماروة بدائرة المنتزة شرقي الإسكندرية .

وتهدف الحملة الى مساعده المحتاجين في تلك المنطقة وإساعد الأطفال قبل حلول العيد بملابس جديدة .

كما من المقرر ان يسبق الحملة محاضرة توعية سياسية وذلك ايمانا من امانة المراه باهمية توعية المجتمع السكندري وتثقيفة قبل تقديم الخدمه لان كلما كان المجتمع واعي وعلي دراية بما يدور حوله يكون من الصعب الالتفاف علي ارادته او توجيهه الي طريق ما من اجل تحقيق اطماع تيار معين سواء كان باسم الدين او غيرة .

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