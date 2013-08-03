صالح مسلم: لم يتم التوصل بعد لقتلة المسؤول الكردي عيسى حسو

كتب : الأناضول منذ 29 دقيقة

أكد صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، أن ملابسات اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو لم يتم كشف النقاب عنها بعد، وما زال البحث مستمرًا عن سر اغتياله.

وأضاف صالح مسلم، في مقابلة، أنَّ اغتيال مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الكردي صالح حسو، يحمل دلالات كبيرة، ولا سيما بعد زيارة أسطنبول، كما تثير إشارات استفهام حول عملية الاغتيال.

وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، في تعليق له على زيارة أسطنبول، "إنَّنا نسعى لتعزيز الحوار مع جميع الأطراف، وهذا يصب في مصلحة الجميع".

وفي تعليق له على إمكانية زيارة طهران، قال صالح مسلم "بعد زيارة أوروبا وأسطنبول لم أتلقَ أي دعوة لزيارة طهران".

يذكر أنَّ عيسى حسو اغتيل يوم الجمعة في الثلاثين من يوليو الماضي عن طريق عبوة ناسفة زرعت في سيارته.