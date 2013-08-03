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بالصور| كومار وسينها يشاركان في الدعاية للسياحة العمانية بعد فيلمهما الجديد

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بالصور| كومار وسينها يشاركان في الدعاية للسياحة العمانية بعد فيلمهما الجديد بالصور| كومار وسينها يشاركان في الدعاية للسياحة العمانية بعد فيلمهما الجديد

كتب : سارة سعيد منذ 38 دقيقة

شارك نجما بوليوود سوناكشي سينها وأكشاي كومار، في حملة دعائية للسياحة العمانية التي انطلقت مع فيلمهما الهندي المقبل 'Once Upon a Time in Mumbai Dobaara' في مومباي.

وتألقت سوناكشي في زي رسمي من تنورة مخططة طوليا باللونين الأسود والأبيض، مع بلوزة بيضاء وحقيبة صغيرة من اللون الأسود وحذاء ذي كعب عال، ولفتت سوناكشي الأنظار لها بابتسامتها الهادئة التي أظهرتها أكثر جاذبية.

كما شاركهما الممثل الهندي عمران خان في هذه الحملة الدعائية، مرتديا بنطلونا من اللون الأبيض وقميص أزرق فاتح وسترة بنية اللون، في حين ارتدى أكشاي بذلة رمادية اللون مع قميص أبيض.

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