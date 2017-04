يسرا محنوش تتبرع بدخل حفل مهرجان المدينة لصالح عائلات شهداء الجيش التونسي

كتب : نورهان طلعت منذ 20 دقيقة

تألقت الفنانة يسرا محنوش، أمس، في حفل مهرجان المدينة بتونس، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا رغم الأوضاع التي تمر بها تونس في هذه الفترة، واستهلت يسرا الحفل بالنشيد الوطني التونسي وقبلها وقف الحضور جميعا دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش التونسي الذين سقطوا بيد الغدر والإرهاب فى جبل الشعانبي، ثم ألقت يسرا كلمة عبرت من خلالها على حبها وتضامنها مع تونس و شعبها وصرحت بأنها ستتبرع بدخلها الصافي من الحفل لعائلات شهداء الجيش.

ثم قدمت يسرا وصلة غنائية طربية لأشهر الأغاني من الشرقي الطربي (للصبر حدود، دارت الأيام، في يوم و ليلة، العيون السود، أوعدك، الأسامي...)، إلى الغربي i will always love you إلى العراقي "ميحانة" التي أعادت توزيعها بعد أن تلقت أصداء إيجابية عنها في برنامج "أحلى صوت" كما قدمت يسرا من أغانيها الخاصة أغنية "ما يهمش".

ومن ناحية أخرى، تستعد يسرا حاليا لحفلها الغنائي المرتقب على ركح مسرح قرطاج الأثري مع قيصر الغناء كاظم الساهر، والمحدد له يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس الجاري.