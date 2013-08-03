نساء "إخوان الإسكندرية" ينهين وقفتهن أمام المكتبة

أنهت نساء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، منذ قليل مسيرتهن التى نظمنها عقب صلاة الظهر، أمام مسجد القائد إبراهيم، إلى مكتبة الإسكندرية، لرفض تهديدات وزارة الداخلية بفض الاعتصامات بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

انطلقت الآلاف من سيدات الإسكندرية، فى مسيرة حاشدة من ميدان مسجد القائد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل، إلى مكتبة الإسكندرية بالشاطبى، واختتمت المسيرة بوقفة أمام مكتبة الإسكندرية، شهدت كلمات لعددٍ من أسر الشهداء، وكلمة للطالبة هند معروف باسم "بنات جامعة الإسكندرية " لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى.

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