مديرية أمن البحيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجه اللواء محمد حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة تعليماته لمأمورى المراكز والأقسام بالمحافظة بتعيين الخدمات اللازمة، لملاحظة الحالة الأمنية أثناء صلاة العيد وحتى انصراف المصلين وتكثيف الخدمات النظامية لحفظ الأمن بالمحاور الرئيسية والميادين الهامة ومناطق التجمعات بمحطات السكك الحديدية، والمواقف والمراسى النيلية والحدائق العامة ودور السينما وأماكن الاحتفالات ودور العبادة والفنادق والنوادى.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات مديرية أمن البحيرة لعيد الفطر الكريم، حيث أعلن مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه أصدر تعليماته بضرورة توعية القوات بالظروف الراهنة والتنبيه عليهم باليقظة التامة لمنع القيام بأفعال من شأنها المساس أو الإخلال بالوضع الأمنى بالبلاد.

وكذلك تكثيف الخدمات السرية لحفظ الأمن بالمحاور الرئيسية والميادين الهامة، والمواقف وأماكن التجمعات، كما تمت زيادة أعداد السيارات وتكثيف المرور بسيارات الدوريات الأمنية لملاحظة الحالة أولاً بأول مع التأكيد على سرعة التجاوب على البلاغات التى يتم تلقيها من المواطنين وتجهيز سيارات الإطفاء والمعدات على أن تكون على أهبة الاستعداد تحسباً لأى طارئ.

كما تم التنبيه على جميع القوات والأفراد بحسن معاملة المواطنين والتحلى بضبط النفس والعمل على إزالة وحل جميع شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر.