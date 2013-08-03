الحلقة (25) من "توالي الليل": "فيصل" مصاب بالسرطان.. و"ناصر" يعرف حقيقة والديه

كتب : محمد صبري السبت 03-08-2013 14:39

في الحلقة 25 من "توالي الليل" تتشاجر "بيبي" مع "شريفة" عندما تراها في المنزل مع "واضحة" وتطلب من الرحيل. يتدخل "يوسف" في الجدال ويطلب من "بيبي" مسامحتها. يدخل "ناصر" في محاولة "بيبي" ضرب "شريفة". وعندما يحاول "يوسف" التخليص بينهما يمنعه "ناصر" بدفعه على الأرض.

يغضب ناصر ويقرر فضح أمر "ناصر" و"بيبي" بأنهما دفعا له المال ليزوجهما في المحكمة. تغضب "سعاد" لذلك تكشف لـ"ناصر" أنه ليس ابن "واضحة" ويترك "ناصر" المنزل ويخرج.

يذهب "خليفة" إلى صديقه "أبو إسماعيل" ويقضي معه الوقت في استعادة الذكريات.

بعد الكشف والتحاليل لـ"فيصل" يجد الأطباء أنه مصاب بالسرطان. وتعرف أستاذته وتخبر "مريم" وتقوم "مريم" بأخباره وينفعل لهذا الأمر بشدة.

يدخل "بسام" و"بهية" إلى حجرتهما فيجدا "يوسف" بالداخل. يشتد الخلاف بينهم فيخبره "بسام" أنه في القريب سيتخلص منهم جميعا ويطردهم خارج المنزل. يسجل "يوسف" الكلام على شريط تسجيل ويعطيه لـ"سعاد".

يهدد "يوسف" كل من "بسام" و"بهية" بالمسدس ويأمرهما أن يذهب معه إلى مكان ما خارج المنزل.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.