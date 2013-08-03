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الحلقة (24) من "توالي الليل": زواج "بهية" من "بسام"

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الحلقة (24) من "توالي الليل": زواج "بهية" من "بسام" الحلقة (24) من "توالي الليل": زواج "بهية" من "بسام"

كتب : محمد صبري السبت 03-08-2013 14:56

في الحلقة 24 من "توالي الليل" تطلب "سعاد" من "مريم" أن تتصل بـ" فيصل"، وعندما يعاود الاتصال ترد عليه "سعاد" وتوبخه بشدة، وتخبره أنه من المستحيل أن يتزوج من "مريم".

يبقى "خليفة" مع الشاب الذوي يحاول أن يوصله إلى المنزل. يخبره الشاب بأنه على خلاف مع أمه، فيطلب منه "خليفة" ان يذهب اليها ليصلح بينهما، وبالفعل ينجح في ذلك.

تقيم "سعاد" عرس "بهية" و"بسام" يحضر المدعوين وتعلو الأصوات بالغناء والأفراح. يذهب "فيصل" إلى المنزل ويجد أمه في عرسها ويسمع صوت الأغاني، فيتأثر لذلك ويشتد عليه التعب ويذهب إلى المستشفى.

يدخل "يوسف" المنزل ويصيح بالجميع في غضب، ويقول إنه ما يفعلونه حرام ويقوم بتكسير الأضواء المعلقة ويطرد الناس إلى خارج المنزل.

يتزايد الخلاف بينه "سعاد" و"يوسف" فتفكر مع "بسام" في التخلص من متاعبه، فيقترح على "بسام" قتله.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.

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