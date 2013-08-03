الحلقة (23) من "حاميها حراميها": "دنيا" ترفض الزواج من "ميشو"

كتب : محمد صبري السبت 03-08-2013 15:03

تدور أحداث المسلسل حول شخصية المحامي (فطين) الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل متمثلا في حاميها وعلى الجهة الأخرى حراميها (ميشو) القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين.

في الحلقة 23 من "حاميها حراميها" يزور "فيطن" الضابط "نضال" بعد اصابته في آخر عملية قام بها مع الصول عزوز. واثناء تواجد "فطين" يأتي مدير الامن ويظن "فطين" انه مجرد مخبر ويبدأ في توبيخه إلى أن يأتي "نضال" ويوح له سوء التفاهم.

تعود "نور" إلى المنزل بعد ان احضرت بعض الهدايا لـ"فتحي" بمناسبة ذهابه إلى الحج. وتعطيه "دنيا" التأشيرة وتذكرة الطيران.

يودع "نضال" أهل جزيرة الورد بعد أن أخبره مدير الأمن أنه أنهى انتدابه فيها وسيعود للقاهرة.

يطلب "ميشو" يد "دنيا للزواج من أبيها، ويتركه ليفكر في الأمر يعطيه القرار النهائي، وفي اليوم التالي يخبره أنها لم توافق. وفي حوار بين "دنيا" و"ميشو" تخبره بأنها تعلم بأمر أخيه، وتعلم بأن يده ملطخة بدماء من قتلهم. وهي لا ترغب في هذا النوع من الحياة.

يعلم "صفوت" بأن محل الذهب الذي يشارك فيه "عنتر" قد تمت سرقته.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.