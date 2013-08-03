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الحلقة (25) من "الزوجة الثانية": "فاطمة" تحرض "العمدة" على قتل أخيه

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الحلقة (25) من "الزوجة الثانية": "فاطمة" تحرض "العمدة" على قتل أخيه الحلقة (25) من "الزوجة الثانية": "فاطمة" تحرض "العمدة" على قتل أخيه

كتب : سلوى الزغبي السبت 03-08-2013 15:05

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الزوجة الثانية، تحريض فاطمة "أيتن عامر" للعمدة عتمان "عمرو عبد الجليل" على قتل أخيه عمران، بعد إقامته دعوى بالمحكمة الشرعية لإثبات حقه في ميراث أبيه، وإثبات أن عتمان استولى على حقه الشرعي في الميراث.

من ناحية أخرى، دبرت فاطمة لخادمتها حمدية مكيدة، بأنها تخون زوجها مع أحد خفراء عتمان، وأحضرت زوجها ليشاهد بنفسه، انتقامًا منه لما أشاعته عنها بأنها كانت تذهب لدار العمدة لمقابلتة وهي متزوجة من أبو العلا، حتى هربت حمدية من البلد، واتخذت فاطمة دارها مسكن لها بعد تنظيفها، كما أثبتت التحاليل الطبية أن عتمان يستطيع الإنجاب، لذلك ما تحمله فاطمة هو ابنه، وقام بضرب حفيظة "علا غانم" لإدعائها بأنها تستطيع الإنجاب وأن العيب منه، وأوضحت فاطمة بعد ذلك لحفيظة بأنها تعلم أنها تستطيع الإنجاب، ولكن الله لم يرد لها أن تنجب حتى يذلها، فيما نصحتها حفيظة بأنها تسيير على نفس نهجها.

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DMC

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