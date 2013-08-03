الحلقة (25) من "الشك": شريف يكشف سرقة فايق غالب لأموال طائلة من ثروة قاصد خير

كتب : محمد أبوضيف السبت 03-08-2013 15:10

شهدت الحلقة (25) من مسلسل "الشك" لجوء سها لـ"وسيلة" لمساعدة شقيقها "أحمد" في إتمام مشروعه بعد ما أصابه من إحباط، بدون معرفته بمساعدتها، وهو ما قامت به وسيلة لمدة شهر وعادت لتكشف لأحمد حقيقة مساعدته وهو ما أثار غضبه.

كما افتتح عوني القص البلطجي شركة للأمن، يعمل تحت ستارها العمليات البلطجة المشبوهة، وبأموال قد حصل عليها من سعاد بعد مسوامتها على إفشاء سرها بحرق مكتبة نبيل شرف الدين.

وعاد طارق إلى والدته سامية يعتذر لها ويطلب رضاها بعد اكتشاف حقيقة وسيلة، وما وصلة له من حالة مرضيه تريد من خلالها السيطرة بأموالها على جميع من حولها.

واستمرت سعاد في محاولة التقرب من نبيل شرف الدين للمحاولة الزواج منه بناء على اتفاقها مع وسيلة، في ظل عودة نبيل لحالته الطبيعة، بعد إعادة مكتبه المحترقة.

وكشف شريف المحامي سرقة فايق غالب لأموال طائلة من قاصد خير، والتي تركها لها في باريس عقب وافته، وسعى لمقاطته في المحكمة للانتقام منه.

وحاولت كارولين شركة وسيلة شراء نصيب سامية من مصنع السيارات، للسيطرة على إدارة المصنع من وسيلة.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.