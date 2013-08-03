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الحلقة (23) من "ياسمين عتيق": اختفاء الأب "تومة" واتهام المسلمين باختطافه

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الحلقة (23) من "ياسمين عتيق": اختفاء الأب "تومة" واتهام المسلمين باختطافه الحلقة (23) من "ياسمين عتيق": اختفاء الأب "تومة" واتهام المسلمين باختطافه

كتب : محمد أبوضيف السبت 03-08-2013 15:30

شهدت الحلقة (23) من المسلسل السوري ياسمين عتيق، اتهام الشيخ عبد الفتاح باختطاف الأب تومة، وذلك عقب تدخل السفير الفرنسي، والذي اتهم مسلمي الشام بالوقوف وراء اختفائه بناء على المشكلات القديمة بين المسلمين والأقباط.

ورفض شريف الباشا القبض على الشيخ عبد الفتاح أمام الجامع المعلق، وطالب بإطلاق سراحه، خوفا من إثارة المفتى أهل الشام على حكومة أهل الشام.

وأكد "زمردة" لشريف باشا أن أختفاء الأب تومة جاء بعد رحيله لحارة اليهود، وبدأ رجال الباشا في البحث عنه في حارة اليهود.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

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