الحلقة (24) من "يا مالكا قلبي": شذى تعاني من حالة نفسية سيئة بعد وفاة توأمتها

كتب : أروا الشوربجي السبت 03-08-2013 15:31

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل يا مالكا قلبي، زواج "سامر" و"شذى" بعد موافقة والدتها على زواجهم. لكن تعاني "شذى" من حالة نفسية سيئة، بسبب وفاة توأمتها.

حاولت "عبير" التي تقوم بدورها الفنانة شذى حسون، إرضاء أهل "جمال" بعدما ذهبت إليهم، لكنهم رفضوا أن يتقبلوها، وطلبوا منها أن تتركه لكنها رفضت، وفي المقابل قالت لهم إنها علي استعداد لفعل أي شيء من أجل إسعاد "جمال" الذي يلعب دوره الفنان فايز السعيد، وطلبوا منها أن ترضي بزواج جمال من ابنه خالته، ووافقت.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي، وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.