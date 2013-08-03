الحلقة (24) من "محال": حياة تكتشف أن سعاد هي زوجة سلمان حبيبها

كتب : روان مسعد منذ 58 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل محال الخليجي، ذهاب ميس لسالم بمنزله لأنه لم يسأل عنها طوال ايام، فطلب منها الرحيل منعا للفضيحة على أن يتحدثا في وقت لاحق، في هذه الأثناء رأت زوجته أنه كان يتحدث مع فتاة من شرفة المنزل.

حاولت والدة حياة إثنائها عن التفكير في سلمان والعيش على ذكرياته فقط وطلبت منها أن تبدأ حياة جديدة بعيد عنه، فيما ذهبت ريم لماجد كي تعتذر له بعد المشاجرة الكبيرة التي حدثت بينهما. على الجانب الآخر، استيقظ سلمان من نومه على كابوس مثل كل ليلة، وكان عبارة عن طيف فتاة وجهها مشوه تمشي وهو ورائها حتى وصلا للخليج.

ذهب سالم لميس ليصالحها ويتوصلا لحل، لكنها رفضت وقالت له أنها تريد الطلاق كي تريحها من مسؤولياته عنها.

كما ازدادت علاقة سعاد وحياة بالمستشفى، وحكت لها حياة عن علاقتها القديمة بسلمان، واثناء ذلك علمت حياة أن سعاد زوجة سلمان، فتركتها وذهبت، لكن سعاد لم تعلم أن حياة هي حبيبة سلمان القديمة.

المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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