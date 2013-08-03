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الحلقة (25) من "مزاج الخير": رمانة تخبر أفندينا بأنها حامل

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الحلقة (25) من "مزاج الخير": رمانة تخبر أفندينا بأنها حامل الحلقة (25) من "مزاج الخير": رمانة تخبر أفندينا بأنها حامل

كتب : أروا الشوربجي منذ 32 دقيقة

أخبرت الراقصة "رمانة"، التي تقوم بدورها الفنانة درة، "أفندينا" بأنها حامل منه، في أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل مزاج الخير.

"شوق" التي تجسد دورها الفنانة علا غانم، تكشف "أفندينا" أمام خاله أبو سنة، بعد أن تحدث معه أفندينا الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان، وأخبره أن ما كان بينهم مجرد مصلحة لتأتي له بـ"مطرة"، لكنها كشفت حقيقته أنه كان يريدها أن تطلق من أبو سنة وتتزوجه.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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