نجلة السادات تُطالب منصور و السيسي وإبراهيم بحماية قبر والدها و النصب التذكاري

أرسلت رقية محمد أنور السادات إنذار رسمي على يد محضر لرئيس الجمهورية المؤقت والفريق أول وزير الدفاع واللواء وزير الداخلية تطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية قبر والدها محمد أنور السادات وحماية النصب التذكاري الذي يضم رفات الزعيم القائد أنور السادات ووضع الحراسات والحماية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاعتداء على مقبرته.

وقالت رقية السادات أنه كان من نتيجة قيام المعزول محمد مرسي وإصداره قرارات بالمخالفة للقانون بالإعفاء عن المجرمين والقتلة والإرهابيين ووضعهم في الصفوف الأولى في احتفالات 6 أكتوبر من العام الماضي أن تجرأ هؤلاء المجرمون والجماعات الإسلامية والإخوان المتأسلمين وقاموا بتنظيم مسيرة قاموا بها من رابعة العدوية لضريح الرئيس الراحل أنور السادات كان الهدف منها قتله في مقبرته بعد اثنين وثلاثين عاما من قتله في حياته، حيث قام أنصار المعزول مرسي بإلقاء أكياس الدم الخاصة بوزارة الصحة على المنصة للتأكيد على ان السادات من وجهة نظرهم قاتل وأِعلوا الحرائق عند المنصة وحملوا مدفعا حربيا لفوه بعلم مصر بل أن بعضهم ارتدى ذي الشرطة وراحوا يطلقون الرصاص على الشرطة من أمام ساتر المنصة.