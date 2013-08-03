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وزير الخارجية الإماراتي يصل القاهرة بشكل مفاجئ

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وزير الخارجية الإماراتي يصل القاهرة بشكل مفاجئ وزير الخارجية الإماراتي يصل القاهرة بشكل مفاجئ

كتب : حسن حسين منذ 0 دقيقة

وصل مطار القاهرة، منذ دقائق، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، في زيارة لمصر لم يعلن عنها من قبل، ومن المقرر أن يلتقي زايد مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التطورات التي تشهدها حاليا.

واجتمع وزير الخارجية الإماراتي، أمس، في لندن مع جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة الأوضاع في مصر.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، لكيري ضرورة أن تساعد الإدارة الإمريكية في المساعدة على تهدئة الأوضاع في مصر والمضي قدما إلى الأمام وأن نتأكد أن المؤقتة ستنجح في قيادة مصر لمستقبل أفضل.

كان أنور محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وصل أمس إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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