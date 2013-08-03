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بيلد هاجمت صلاح .. فانتقم المصريون

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بيلد هاجمت صلاح .. فانتقم المصريون بيلد هاجمت صلاح .. فانتقم المصريون

قامت صحيفة بيلد الألمانية بنشر هجوما حادا على الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل بسبب عدم مصافحته للإسرائيليين، فاتجه المصريون للانتقام للاعبهم المفضل على طريقتهم الخاصة.

FilGoal.com قد نقل تقرير بيلد الذي وصف صلاح بأنه تسبب في غضب إسرائيل يوم الجمعة، كما أن حذائه الذي فضل استبداله لتجنب مصافحة اللاعبين قد ركل به الروح الرياضية.

وعلى الفور دعت صفحة غير رسمية تحت أسم لاعب وسط الأهلي (حسام غالي)، للهجوم على الصفحة الرسمية لصحيفة (بيلد) الألمانية.

وقام المصريون يوم الجمعة بهجوم حاد منظم على الصفحة اهتمت به وسائل الإعلام الألمانية والسويسرية.

فقد طالبوا بمهلة للصحيفة من أجل الاعتذار لصلاح وحذف التقرير الذي نُشر فيه هجوم على اللاعب.

وأشارت تقارير عبر صحيفة (بيلك) السويسرية على أن المصريين أظهروا عاصفة من السباب لـ(بيلد) بعد التقرير الذي نشر عن صلاح.

وقام بعض المصريون بنشر تعليقات بها صورة لمحمد صلاح بالعلم المصري، وأخرى أثناء سجوده في كل منشور تقوم به الصفحة.

ولم يكتف المصريون بهذا فقط، بل قاموا بترجمة جُمل إلى الألماني بها مطالبهم ونشرها بشكل منظم على الصفحة الرسمية للصحيفة الشهيرة.

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