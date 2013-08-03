أهالى "داكوده" بالغربية يعترضون على تعيين عمدة القرية

تقدم العديد من أهالى قرية داكوده التابعة لدائرة مركز طنطا بشكاوى جماعية لوزير الداخلية احتجاجا على تعيين العمدة الحالى , لكونه متورطا فى قضايا منها تزوير صحيفة الحالة الجنائية وتزوير بطاقة الرقم القومى وتزوير كشف ماهية استمارة 132 مديرية الشئون الصحية على حد وصف الأهالى وطبقا للمستندات المرفقة.

وأكد الأهالى، أن عبد السلام أبو اليزيد العمدة الحالى تم تعيينه بالتضليل , وتزوير الأوراق والمحررات الرسمية التى تم تقديمها للوزارة.

وقال جمال أمجد أبو اليزيد الموافى أحد أبناء القرية والقائم بأعمال العمودية بالقرية منذ عام 2010 بقرار من مدير أمن الغربية أن الأهالى تظلموا من القرار الوزارى رقم 1530 لسنة 2013 الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية بشأن تعيين العمدة الحالى الذى تقدم بأوراق رسمية مزورة للجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن الغربية وقام بتزوير صحيفة الحالة الجنائية وتزوير بطاقة الرقم القومى , وتزوير كشف ماهية استمارة 132 مديرية الشئون الصحية.

وأضاف أنه صدر ضده قرار جزاء رقم 4347 لسنة 2011 بتاريخ 1/6/2011 بمجازاته من النيابة الإدارية بطنطا فى القضية رقم 1202 لسنة 2010 بالجزاء الرادع المشدد لتزويره أوراق رسمية لتقديمها لوظيفة عمده كما أنه متهم فى المحضر رقم 12428 لسنة 2010 قسم ثان طنطا ومثبت فى ذلك المحضر تأشيرة السيد رئيس الأحوال المدنية فى طنطا بإلغاء بطاقة الرقم القومى التى تم تزوير المهنة بها