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طلاب "الدستور" يرفضون تعيين "باهى" عميدا لـ"حقوق الإسكندرية"

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طلاب "الدستور" يرفضون تعيين "باهى" عميدا لـ"حقوق الإسكندرية" طلاب "الدستور" يرفضون تعيين "باهى" عميدا لـ"حقوق الإسكندرية"

أعلن طلاب حزب الدستور بجامعة الإسكندرية رفضهم تولى الدكتور محمد باهى منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة خلفاً للدكتور محمد هندى، وذلك لقربه من النظام الإخوانى السابق، حيث كان يعمل مستشاراً للرئيس المعزول السابق محمد مرسى، بالإضافة إلى كونه عضوا باللجنة التنسيقية لوضع الدستور فى ذلك الوقت الذى رفضت القوى السياسية المشاركة فيها لعدم توافق جميع الأطياف المصرية عليها.

وأكد الطلاب فى بيان لهم على ضرورة أن يحصل عميد الكلية على منصبه من خلال انتخابات كاملة الأركان الديمقراطية وليست بالتزكية، كما حدث مع الدكتور باهى، مطالبين بضرورة العمل من أجل مصلحة الطلاب واستجابة لمطالبهم الثورية.

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مصر 365