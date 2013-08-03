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سكرتير عام "البحيرة": التنسيق مع المديريات استعدادًا لاستقبال العيد

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سكرتير عام "البحيرة": التنسيق مع المديريات استعدادًا لاستقبال العيد سكرتير عام "البحيرة": التنسيق مع المديريات استعدادًا لاستقبال العيد

قال محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظ البحيرة، إنه تم التنسيق مع المديريات والشركات المعنية لاتخاذ إجراءات الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح الصيرة، أن استعدادات مديرية الطب البيطرى من أهم الأولويات، وذلك باستمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام العيد لتلقى أية شكاوى أو حالات اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة، والأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، واستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميًّا اعتبارًا من وقفة عيد الفطر المبارك وحتى آخر أيام العيد.

وأشار السكرتير العام لمحافظ البحيرة إلى قيام مديرو الإدارات البيطرية بالمراكز ومديرو المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (– ومباحث التموين– والشرطة) بمراقبة الأسواق والمحال والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة كافة الأعمال.

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مصر 365

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