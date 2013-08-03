عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي اعتادوا الظروف الصعبة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن لاعبيه اعتادوا على مواجهة الظروف الصعبة واجتيازها.

وقال عبد الحفيظ لموقع ناديه الرسمي "مواجهة أورلاند بايرتس صعبة، في ظل أجواء الصيام والطقس الحار."

وتابع "ولكن اللاعبين اعتادوا على مثل تلك الظروف، وسبق لهم وأن اجتازوها كثيرا خلال العامين الماضيين."

وأضاف عبد الحفيظ "والأن أثق في قدرة اللاعبين على تجاوز صعوبات مباراة الأحد والفوز على بطل جنوب إفريقيا."

ويستضيف المارد الأحمر منافسه أورلاندو بايرتس يوم الأحد على ملعب الجونة في الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.