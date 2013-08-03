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إسقاط المغرب الفاسي يدعم جنش أمام ليوبار

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إسقاط المغرب الفاسي يدعم جنش أمام ليوبار إسقاط المغرب الفاسي يدعم جنش أمام ليوبار

يتمنى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك أن يحالفه التوفيق في مواجهة ليوبار الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد، مثلما كان معه أمام المغرب الفاسي في النسخة الماضية من البطولة.

وانتصر الزمالك على المغرب الفاسي في مباراة الإياب بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسن وأحمد جعفر في وجود جنش أساسيا في المباراة.

وقال جنش للموقع الرسمي للزمالك يوم السبت: "لا أخشى المواجهات الكبيرة، فقد حرست مرمى الزمالك أمام المغرب الفاسي ونجحنا في تحقيق الفوز وهو ما سنسعى إليه أمام ليوبار".

وأضاف "المباراة صعبة بالتأكيد بسبب الظروف التي تحيط بها، ولكن رغم ذلك سنلعب للفوز".

ويغيب عن الزمالك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين أبرزهم عبد الواحد السيد الحارس الأساسي لمشاكل إدارية مع ناديه بسبب المستحقات.

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