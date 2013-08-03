إعادة خدمة مترو دبي بعد توقفها بين الجافلية والخليج التجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إعادة خدمة مترو دبي إلى وضعها الاعتيادي وذلك بعد توقفها بين محطة الجافلية ومحطة الخليج التجاري لقرابة ثلاث ساعات.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على توصية الإدارة العامة للدفاع المدني نظراً لوجود حريق في احد البنايات على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة برج خليفة فيما استمرت الخدمة بوضعها الاعتيادي من محطة الراشدية إلى محطة الجافلية ذهاباً وإياباً ومن محطة الخليج التجاري إلى محطة جبل علي في الاتجاهين.

وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس فريق إدارة الأزمات في الهيئة إن اتخاذ هذا الإجراء جاء حرصاً من الهيئة على سلامة مستخدمي المترو وتنفيذاً لتوصية الإدارة العامة للدفاع المدني ..مشيرا الى ان الهيئة قامت بتشغيل عدد من حافلات المواصلات العامة لنقل ركاب المترو من محطة الجافلية مرورا بمحطة مركز دبي التجاري العالمي ومحطة المركز المالي ومحطة برج خليفة وصولا إلى محطة الخليج التجاري.

وأضاف أنه تم إعادة خدمة مترو دبي إلى طبيعتها فور انتهاء الإدارة العامة للدفاع المدني من السيطرة على الحريق والتأكد من عدم وجود أي تأثير على سلامة ركاب المترو.

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