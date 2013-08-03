الجيش السورى الحر: مقتل 31 عنصراً لحزب الله وأبو الفضل العباس بمدينة السيدة زينب

أعلن الجيش السورى الحر، اليوم السبت، أنه قتل 31 عنصراً من مقاتلى حزب الله اللبنانى ولواء أبو الفضل العباس فى مدينة السيدة زينب بريف دمشق (جنوب)، وذلك خلال الاشتباكات فى اليومين الماضيين.

وفى بيان صادر عن المجلس العسكرى فى دمشق وريفها التابع للجيش الحر، أكد المجلس أن مقاتلى الجيش الحر تمكنوا من قتل 31 عنصراً تابعين لحزب الله اللبنانى ولواء أبو الفضل العباس الذين يقولون إنهم متواجدون لحماية مقام السيدة زينب حفيدة الرسول محمد (خاتم الأنبياء) الموجود فى المدينة التى تحمل الاسم ذاته، وذلك خلال الاشتباكات فى اليومين الماضيين.

وأرفق المجلس بالبيان لائحة بأسماء القتلى وجنسياتهم التى تعود معظمها إلى العراق ولبنان.

ويقوم بحماية مقام السيدة زينب منذ أشهر لواء أبو الفضل العباس الذى يرفع رايته فوق قبة المقام، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبنانى.

وتأسس لواء أبى الفضل العباس فى عام 2012 كقوة عسكرية شيعية مهمتها الرئيسية حماية مرقد السيدة زينب فى ريف دمشق، ويضم مقاتلين شيعة من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون ولبنانيون وإيرانيون.

ويشارك حزب الله فى القتال إلى جانب قوات النظام فى المعارك الدائرة فى سوريا ضد قوات الجيش الحر الساعى لإسقاط الأسد، ويبرر الحزب ذلك بأنه يسعى لإفشال "مؤامرة" ضد سوريا.

ويشيع الطرفان قتلاهم الذين تزايدت أعدادهم خلال الأشهر الماضية بسرية تامة وبعيداً عن أعين الإعلام.

ولم يعلق النظام السورى أو حزب الله اللبنانى أولواء أبوالفضل العباس على الخبر، وذلك حتى الساعة (11:00تج).

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