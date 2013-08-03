إجراءات أمنية مكثفة في القليوبية لتأمين ساحات صلاة العيد

كتب : حسن صالح السبت 03-08-2013 13:36

أعلن اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، أن مديرية الأمن وضعت خطة أمنية بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية والنظامية خلال عيد الفطر على المساجد ودور العبادة والساحات والميادين المكشوفة، المقرر إقامة صلاة العيد بها وعددها قرابة الـ200 ساحة، لمنع كل ما يمكن أن يضر بالأمن وسلامة المصلين، وكذلك تكثيف الدوريات المرورية بالقناطر الخيرية والمتنزهات العامة، لضبط كل من يخالف الآداب العامة وجرائم السرقات والنشل والنصب والمشاجرات.

في سياق متصل، استعدت محافظة القليوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية والشعبية، لاستقبال العيد وقال المهندس محمد طنطاوى، سكرتير عام محافظة القليوبية، إنه تم التنسيق مع جميع المديريات منها مديرية الصحة والطب البيطري والتموين لتسيير حملات مشتركة، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لضبط التجار المخالفين، وضبط جرائم الغش التجاري في السلع الغذائية التي يقبل المواطنون على شرائها خلال العيد.

وأشار طنطاوي إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي الشكاوى، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة لنفس السبب، وكذلك بمختلف مدن المحافظة.